Путин назвал безупречной логику действий РФ по Украине с точки зрения международного права

Владимир Путин Фото: Kremlin Press Office/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Логика действий России в связи с развитием ситуации на Украине является безупречной с точки зрения международного права и устава ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Именно киевский режим развязал эту войну в 2014 году. Мы в соответствии с 51-й статьей устава ООН имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне. Уважаемые коллеги, эта логика, которая была изложена на мой взгляд и взгляд моих коллег и экспертов является безупречной с точки зрения международного права и устава ООН", - сказал Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств в Петербурге.

Он подчеркнул, что Россия имела право признать независимость Донбасса в полном соответствии с уставом ООН. "Эти территории имели право объявить о своей независимости. Значит, у нас возникло право их признать. Мы это сделали. А затем, подписав с ними договор о дружбе и взаимодействии, мы в полном соответствии с уставом ООН имели право это содействие им оказать. Потому что киевский режим предпринял многократные попытки решить эту проблему вооружённым путем", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что это Украина, а не Россия отказывается от мирных переговоров.

"Уважаемые друзья. Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры. Поэтому я понимаю вашу озабоченность, разделяю ее, и, безусловно, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения, но мы не отказывались от переговоров. Отказалась украинская сторона. Декрет даже издали. Ну чего же от нас хотят?" - сказал Путин.