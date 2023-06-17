Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Путин назвал безупречной логику действий РФ по Украине с точки зрения международного права

Путин назвал безупречной логику действий РФ по Украине с точки зрения международного права
Владимир Путин
Фото: Kremlin Press Office/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Логика действий России в связи с развитием ситуации на Украине является безупречной с точки зрения международного права и устава ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Именно киевский режим развязал эту войну в 2014 году. Мы в соответствии с 51-й статьей устава ООН имели право оказать им помощь, ссылаясь на пункт о самообороне. Уважаемые коллеги, эта логика, которая была изложена на мой взгляд и взгляд моих коллег и экспертов является безупречной с точки зрения международного права и устава ООН", - сказал Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств в Петербурге.

Он подчеркнул, что Россия имела право признать независимость Донбасса в полном соответствии с уставом ООН. "Эти территории имели право объявить о своей независимости. Значит, у нас возникло право их признать. Мы это сделали. А затем, подписав с ними договор о дружбе и взаимодействии, мы в полном соответствии с уставом ООН имели право это содействие им оказать. Потому что киевский режим предпринял многократные попытки решить эту проблему вооружённым путем", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что это Украина, а не Россия отказывается от мирных переговоров.

"Уважаемые друзья. Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того, действующий президент Украины подписал соответствующий декрет, запрещающий вести эти переговоры. Поэтому я понимаю вашу озабоченность, разделяю ее, и, безусловно, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения, но мы не отказывались от переговоров. Отказалась украинская сторона. Декрет даже издали. Ну чего же от нас хотят?" - сказал Путин.

Владимир Путин ООН Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что в Москве не видят оснований для продления "зерновой сделки"

Песков заявил, что в Москве не видят оснований для продления "зерновой сделки"

Что произошло за день: суббота, 17 июня

Путин заявил на встрече с главами стран Африки о готовности к диалогу по украинской проблематике

Задержан предполагаемый виновник столкновения танкеров на реке Лена

Задержан предполагаемый виновник столкновения танкеров на реке Лена
Военная операция на Украине

Российские военные нанесли удар по одному из центров принятия решений ВС Украины

Песков опроверг сообщения об отказе Путина от телефонных разговоров с Макроном и Шольцем

Песков опроверг сообщения об отказе Путина от телефонных разговоров с Макроном и Шольцем

Бывший завод Nissan в Петербурге начал сборку автомобилей Lada

ПМЭФ-2023

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Минцифры и Минпромторг обсуждают запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG

Вертолет Ми-8 аварийно приземлился в Якутии

ПМЭФ-2023

Шадаев заявил, что госкомпании обязаны перейти на базовое российские ПО к 1 января 2025 г.

Шадаев заявил, что госкомпании обязаны перейти на базовое российские ПО к 1 января 2025 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });