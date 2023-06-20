"АвтоВАЗ" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автопроизводителя.

"Производство возобновлено согласно графику", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, автопроизводитель был вынужден перенести дату начала трехнедельного корпоративного отпуска с 24 июля на 29 мая из-за перебоев с поставками автокомпонентов.

Отмечалось также, что отпуск в начале лета обеспечит формирование дополнительного задела компонентов для выполнения задачи по выпуску в 2023 году более 400 тыс. автомобилей.

Во время корпоративного отпуска компания планировала завершить валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в РФ или поставляются новыми партнерами из дружественных стран в рамках поэтапного плана импортозамещения.

Сейчас концерн выпускает на основной тольяттинской площадке Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 года), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 года) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 года). В марте текущего года там также стартовал серийный выпуск нового поколения Lada Vesta. С сентября планируется восстановить производство Lada Largus. В Ижевске в конце года ожидается старт опытного производства электромобиля e-Largus.

В минувшую субботу "АвтоВАЗ" начал сборку городского кроссовера Lada X-Cross 5 на мощностях завода "Лада Санкт-Петербург" - переименованной бывшей площадки ушедшего из РФ японского концерна Nissan. На начальном этапе автомобиль производится в режиме крупноузловой сборки на основе технологий восточного партнера, которого компания официально не называет. СМИ и профильные телеграм-каналы сообщали, что это концерн FAW, а за основу новой Lada взята модель FAW Bestune T77.

Единственным акционером "АвтоВАЗа" является подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ", контролирующее компанию через ООО "Лада Авто Холдинг". "Ростех" в начале мая вышел из состава акционеров автопроизводителя.