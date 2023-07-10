"АвтоВАЗ" рассчитывает нарастить экспорт в 2024 году в несколько раз

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в 2024 году рассчитывает увеличить экспортные объемы в несколько раз, сообщил президент предпериятия Максим Соколов в ходе сессии на "Иннопроме-2023".

"Можно уверенно говорить о том, что что мы имеем богатый опыт взаимодействия с различными странами не только африканского и ближневосточного региона, но и гораздо шире. Но тем не менее сегодняшний обстановка требует от нас развития, трансформации этих отношений", - добавил он.

"Мы открыты для новых проектов совместно с нашими партнерами в различных странах ближневосточного региона. Ведем активный переговорный процесс и для экспорта наших автомобилей, и, может быть, для организации сборочных производств со странами Персидского залива, поскольку это действительно логичный быстроразвивающийся регион для формирования прочных и производственных и финансовых и логистических связей", - сказал Соколов.

По его словам, компания видит перспективы для развития отношений с Ираном и Турцией, а также ведет переговоры с ОАЭ, Оманом и Сирией.

Он также добавил, что большой потенциал в отношениях есть со странами африканского континента, помимо Египта это Алжир, Нигерия, Эфиопия, Гана и ряд других государств.

"Среди стран Юго-Восточной Азии наиболее перспективным партнером мы видим Вьетнам", - отметил Соколов.

Объем производства автомобилей на предприятиях группы "АвтоВАЗ" в 2024 году может составить 500-550 тысяч по сравнению с 400 тысячами в этом году, что будет зависеть, в частности, от темпов восстановления экспорта, говорил Соколов в июне.