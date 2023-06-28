СПБ биржа задумалась о выпуске ЦФА на китайские акции

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" рассматривает возможность выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на китайские акции до конца 2023 года, сообщил гендиректор торговой площадки Роман Горюнов.

"Мы думаем на предмет выпуска цифровых финансовых активов на китайские акции. Я думаю, что до конца года какой-то пилот точно появится", - сказал Горюнов журналистам.

Банк России в июне включил СПБ биржу в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА.

На первом этапе СПБ биржа планирует предоставлять другим организациям свою новую информационную платформу для выпуска и обращения на ней денежных ЦФА, а также гибридных цифровых прав (включают одновременно денежные ЦФА и другие цифровые права, например, возможность поставки товара), поясняли тогда "Интерфаксу" в пресс-службе биржи.

Согласно действующему законодательству, биржа может быть оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, но они должны обращаться только на платформе, которая их выпустила. То есть должно быть разделение биржевых торгов и торгов ЦФА.

В начале апреля директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил, что допуск ЦФА к биржевым торгам в целом поддерживается, но может привести к размытию отличий между ЦФА и ценными бумагами. "В целом есть поддержка этого, но есть опасения, что если допустить ЦФА к обычным торгам, то тогда грань между ЦФА и ценной бумагой будет практически полностью смыта", - сказал Чебесков.

СПБ биржа стала восьмым оператором информсистем по выпуску ЦФА. Кроме нее в реестре ЦБ находятся площадки Сбербанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Еврофинанс Моснарбанка, блокчейн-платформа Atomyze (компания "Интеррос", входит в состав консорциума ее инвесторов), компания "Мастерчейн", а также финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающаяся разработкой цифровой финансовой экосистемы. Все они также обладают функциями операторов обмена ЦФА.

Объем рынка ЦФА в России на данный момент составляет около 20 млрд руб., из которых 17 млрд – это сделки, совершенные в 2023 году, говорится в данных ВТБ.

"СПБ биржа" является площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. Группа "СПБ биржи" включает дочерние операционные компании НКО-ЦК "СПБ Клиринг" (оказывает услуги клиринга) и СПБ банк (осуществляет функции расчетного депозитария).