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Депутаты внесут поправку, позволяющую субъектам РФ эмитировать цифровые финансовые активы

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Депутаты подготовили и на следующей неделе внесут поправку, которая позволит регионам РФ выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА), сообщил в ходе Чебоксарского экономического форума глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Хотел бы проинформировать, буквально на следующей неделе внесем поправку в закон, которая позволяет субъектам РФ эмитировать цифровые активы, для того, чтобы привлекать эти средства, ну и дальше их использовать по соответствующим направлениям", - сказал депутат.

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Аксаков отметил, что сейчас объем выпущенных цифровых активов в стране составляет примерно 3 млрд руб. "Очень мало, я ожидал намного большего, но полагаю, что во второй половине текущего года процесс пойдет намного быстрее", - добавил Аксаков.

"По налоговому законодательству мы сейчас движемся, вопрос еще полностью не отрегулирован, идут серьёзные дискуссии, но до наступления нового налогового периода мы обязательно эти вопросы отрегулируем", - сказал он. "Очень много проектов, как вы уже услышали из уст Олега Алексеевича (Николаева, главы Чувашии - ИФ), и эти проекты можно упаковать и привлечь, в том числе, используя цифровые финансовые активы", - добавил депутат.

"А какая роль криптовалют должна быть, на ваш взгляд, как это будет работать?", - поинтересовался ведущий Юрий Богданов. "Чувашбиткоин или чувашкоин", - пошутил глава комитета по финансовому рынку (выпуск криптовалюты в РФ запрещен законодательно - ИФ). "Кто будет эмитировать (ЦФА - ИФ), как будет происходить механизм?", - настаивал ведущий. "Создается специальная цифровая система, мы соберем всех представителей компаний, которые уже эмитировали, и у них созданы операционные системы, где выпускаются эти активы (ЦФА - ИФ). Можно использовать их операционные системы, можно с их помощью создать новые", - сказал Аксаков и добавил, что интерес к процессу проявляют ПСБ, Сбербанк и ВТБ.

Согласно действующему законодательству, оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, может быть включенное в реестр ЦБ российское юридическое лицо, в том числе кредитная организация, депозитарий или лицо, имеющее право осуществлять деятельность организатора торговли (биржа). Возможность выпуска ЦФА исполнительными органами власти не предусмотрена действующим законодательством.

Госдума
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