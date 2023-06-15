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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

В Думе намерены включить ЦФА в перечень экспериментальных правовых режимов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Госдуме намерены доработать закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), включить их в перечень экспериментальных правовых режимов для урегулирования расчетов в рамках ВЭД, кроме того, к выпуску данного вида активов проявляют интерес региональные власти.

Об этом на сессии ПМЭФ заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы получаем сигналы о том, что закон надо корректировать, принимать решения, связанные с бухгалтерским учетом, с налогообложением сделок, с тем, чтобы с точки зрения налогообложения упростить, в том числе налогообложения физических лиц, которые приобретают эти активы", - сказал он.

По его словам, уже в этом году многие моменты, связанные с бухучетом и с налогообложением, будут отрегулированы, кроме того прорабатывается вопрос о включении ЦФА в перечень экспериментальных правовых режимов для урегулирования расчетов в рамках ВЭД.

"Внешнеэкономическая деятельность может стать прорывом, и здесь нам надо упрощать доступ иностранных участников к процессу для того, чтобы они могли участвовать в сделках более активно", - сказал Аксаков, добавив, что разрабатываемую сейчас для банков систему удаленной идентификации иностранных участников можно распространить на рынок ЦФА.

"Поддержу здесь Анатолий Геннадьевича (Аксакова - ИФ) по поводу того, чтобы иностранным инвесторам давать - нам любые деньги нужны, иностранные тоже, почему нет - пусть проходят удаленную идентификацию, открывают счет на платформе, мы это всячески поддерживаем", - сказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Он также отметил барьеры, которые упомянули участники рынка в ходе сессии.

"Многие говорили про барьеры, которые есть, я даже записывал - это ограничение по обороту выпуска, ограничения по квалификации инвесторов, технологическая совместимость платформ - ты купил на одной платформе и не можешь продать на другой, и у тебя пул ликвидности очень ограничен. Все эти барьеры, без их снятия просто можно рынок и не обсуждать, то есть это такое обязательство, которое нужно сделать, без этого рынок не будет работать", - сказал Чебесков.

При этом, по его словам, у рынка ЦФА есть хороший шанс на развитие: "Я думаю, что в перспективе пяти лет это может быть 5-10% от фондового рынка, это может быть 10-15% от рынка того, что наши граждане имеют в криптоактивах, но для этого нужно очень много всего сделать".

По данным Минфина, у российских граждан накоплено от 10 до 15 трлн рублей в различных криптоактивах. "Почему нам не использовать эти деньги этих граждан, не конкурировать за них? Почему мы должны конкурировать за брокерские счета?", - добавил Чебесков.

Аксаков также отметил еще одно возможное развитие рынка ЦФА - допуск к выпуску данных активов для региональных властей. Сейчас правом выпуска ЦФА обладают только юридические лица и ИП.

"Есть ряд проектов в Чувашии, которые они хотят в республике реализовать, говорят, что мы бы с удовольствием выпустили ЦФА, более того, они заинтересованы быть пионерами, чтобы протестировать инструмент - это быстрее будет, эффективнее, интереснее, но закон не позволяет региону выпускать ЦФА", - сказал Аксаков.

"Я здесь полностью поддержу, потому что у нас, на накопившемся массиве примеров эмитентов, мы работаем в тех рамках, в которых заданы - во-первых (правом выпуска обладают - ИФ) только эмитенты - юридические лица, либо ИП, органы федеральной власти и министерства, регионы вообще здесь не покрываются, во-вторых - инвестировать профессиональным участникам рынка, фондам, управляющим компаниям тоже пока перспектива, скажем так, не открыта, хотя они очень хотят", - отметила генеральный директор блокчейн-платформы ООО "Атомайз" Екатерина Фроловичева.

"Мы буквально на прошлой неделе общались с крупнейшей УК, которая очень трезво и четко говорит: мы хотим брать к себе в портфель выпуски ЦФА, но мы упираемся в то, что у нас сейчас нормативка такая, какая есть", - добавила она.

"Отвечая на вопрос, как полечить боль рынка ЦФА, это - поправить перечень эмитентов, добавив туда субъекты, расшить перечень за пределы коммерческого сектора, второе - это допустить на рынок игроков, профессиональных участников рынка ценных бумаг и тех, кто занимается разного рода финансовыми инструментами, и тогда у нас появится тема развития пулов ликвидности не только за счет физических лиц, на которых мы вынуждены делать ставки", - сказала представитель "Атомайз".

При этом она с осторожностью призвала относиться к идее использования ЦФА в международных расчётах, предложив использовать для этих целей цифровые валюты центральных банков, а ЦФА оставить как инструмент получения внешних инвестиций.

"То, что касается взаимодействия с внешним контуром. Мы же не публичный блокчейн, не сеть а-ля биткойн, ethereum и прочая, мы - система класса enterprise, к которой распространяется целый перечень требований по информационной безопасности, это - гарант для эмитентов и инвесторов. Впрыгивать в вагон под названием "сейчас я выйду на внешнеэкономический контур", потому что это красиво, а давайте думать, как это сделать, чтобы это работало. Мы же решаем боль, а не просто лозунг реализуем, - отметила Фроловичева. - Заимствования с внешних рынков через продажу ЦФА - да, это реально отвечает на запросы, а расчеты - это, наверное, если цифровые валюты ЦБ не справятся".

"Направляйте ваши предложения", - подвел итог дискуссии Анатолий Аксаков.

Анатолий Аксаков Атомайз Иван Чебесков Минфин ЦФА Госдума Екатерина Фроловичева
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