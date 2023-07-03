Акционеры "ВУШ Холдинга" сменили двух директоров в совете

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) на годовом собрании избрали совет директоров из 9 человек, сменив в нем двух членов, сообщила компания.

Новичками в совете стали руководитель центра специальных ситуаций и мезонинного финансирования ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" Николай Ефремов и управляющий венчурными фондами "ВТБ Капитал Управление Активами" Магомед Асбахов.

Остальные избранные члены совета входили в его предыдущий состав. Это, в частности, сооснователи сервиса Whoosh: генеральный директор "ВУШ Холдинга" Дмитрий Чуйко, директор по техническим вопросам Олег Журавлев, директор по ИТ Егор Баяндин и директор по GR компании Сергей Лаврентьев.

Кроме того, места в совете сохранили: бывший директор по стратегическому развитию Global Ports (ООО "УК Глобал Портс"), управляющий партнер Ultimate Capital Евгений Зальцман, бывший гендиректор ЗАО "Группа компаний С7" Антон Еремин, а также бывший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов.

В новый состав совета не вошел экс-глава ООО "Иви.ру" Олег Туманов. Имя еще одного члена прежнего состава совета не раскрывалось.

Акционеры также решили не распределять прибыль за 2022 год, в том числе не выплачивать дивиденды. В июне совет директоров "ВУШ Холдинга" рекомендовал перенести рассмотрение вопроса о дивидендах на IV квартал. Ранее финансовый директор "ВУШ Холдинга" Александр Синявский говорил, что компания будет рассматривать вопрос о возможной выплате дивидендов осенью на основании финансовой отчетности по МСФО за I полугодие 2023 года. Он пояснял, что поскольку бизнес кикшеринга является сезонным, то и решение вопроса о дивидендах предполагается принимать по итогам сезона, который приходится на теплое время года.

Акционеры также приняли решение утвердить аудитором "ВУШ Холдинга" ООО "Аудиторская служба "СТЕК". Кроме того, на годовом собрании были утверждены годовой отчет, бухгалтерская отчетность, а также устав в новой редакции.

Whoosh - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и оператор одноименного сервиса кикшеринга. Компания работает в России, Белоруссии и Казахстане. Количество зарегистрированных аккаунтов сервиса в I полугодии составило 15,2 млн. По данным на июнь 2023 года, сервис работает в 52 городах.

Whoosh был основан в 2018 году. В декабре 2022 года ПАО "ВУШ Холдинг" провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении превысила 10% уставного капитала. Уставный капитал ПАО "ВУШ Холдинг" составляет 1,114 млн рублей, он разделен на 111 382 432 обыкновенные акции номиналом 0,01 рубля.