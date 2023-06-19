Whoosh локализовал производство комплектующих для электросамокатов в РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сервис кикшеринга Whoosh (ООО "ВУШ Холдинг") локализовал производство комплектующих для электросамокатов в России, рассчитывает за счет этого во II полугодии сэкономить порядка 20% бюджета по этой статье, говорится в сообщении компании.

Проект по локализации производства компании стартовал осенью 2022 года. В частности, организовано производство комплектующих, чаще всего подлежащих замене при эксплуатации самокатов: резиновых ковриков, грипс (рукоятки руля) и заглушек грипс, декоративных накладок и других деталей. На зимнем техническом обслуживании парка Whoosh комплектующие были заменены в самокатах для работы в сезоне 2023 года.

На данный момент от 30% до 90% парка (в зависимости от региона России) уже эксплуатируется с новыми деталями. В ближайшей перспективе комплектующие будут использоваться в парке самокатов в СНГ. В следующем сезоне планируется до 100% обновление техники запчастями, производство которых локализовано компанией в РФ. Парк Whoosh в России и СНГ на данный момент насчитывает 133 тыс. устройств (самокаты и электровелосипеды).

"Проект по локализации производства показывает хорошие экономические результаты: нам удалось добиться существенного уровня экономии от 10% до 36% по разным позициям, в зависимости от типа компонентов. В целом ожидаем экономию порядка 20% во II полугодии 2023 года от бюджета на комплектующие. За счет дополнительного повышения качества и износостойкости определенных компонентов мы прогнозируем, что на более длительном промежутке времени экономия будет еще больше", - приводятся в сообщении слова основателя и гендиректора Whoosh Дмитрия Чуйко.

Whoosh –[ разработчик технологических решений для микромобильного транспорта оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане. Общее количество пользователей сервиса – более 12 млн человек. Парк Whoosh насчитывает 133 тыс. самокатов. С декабря 2022 года акции компании торгуются на Московской бирже.