Ситуация на внутреннем валютном рынке стабилизировалась

Рубль отыграл более половины утреннего снижения

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Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Ситуация на внутреннем валютном рынке спустя чуть более часа после начала торгов на Московской бирже в понедельник стабилизировалась; рубль смог отыграть более половины утреннего снижения, но все еще остается в заметном минусе.

Курс доллара США составил 85,83 руб./$1 в 8:20 по Москве, что на 1,13 рубля выше уровня закрытия пятницы (в первые минуты торгов на Мосбирже курс доллара поднимался до 87,23 руб./$1). Евро к этому времени стоил 93,62 руб./EUR1, подорожав на 1,28 рубля (на пике роста в начале торгов его курс достигал 95,28 руб./EUR1). Курс китайского юаня подрос на 15,3 копейки – до 11,862 руб. (против 12,059 руб. в первые минуты торгов понедельника).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной ослабления валютного курса рубля в начале торгов 26 июня является рост политической напряженности в стране, вызванный событиями пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами как попытка военного мятежа. Кроме того, дополнительное давление на курс нацвалюты оказывает и в целом нестабильная ситуация на мировых рынках капитала из-за опасений глобальных инвесторов относительно того, что повышение процентных ставок крупнейшими центробанками мира может вызвать рецессию в мировой экономике.

Определенную поддержку нацвалюте оказывают растущие в рамках коррекции цены на нефть. В частности, цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве составила $74,04 за баррель, что на 0,26% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В пятницу эти контракты подешевели на 0,4% – до $73,85 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на 0,17% и достигли $69,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии они опустились на 0,5% – до $69,16 за баррель. В целом за прошлую неделю цена Brent упала на 3,6%, WTI – на 3,9%.