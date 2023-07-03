Структура "ИКС Холдинга" запустила три собственных спутника связи

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Космическая компания "Бюро 1440" (входит в IТ-группу "ИКС Холдинг") вывела на орбиту три космических аппарата связи миссии "Рассвет-1" собственной разработки и производства, сообщила пресс-служба компании.

"Бюро 1440" планирует создать коммерческий сервис широкополосной передачи данных на высоких скоростях с минимальными задержками на базе низкоорбитальной спутниковой группировки. Создаваемая система позволит обеспечить глобальное предоставление сервиса широкополосной передачи данных с фокусом на массовых потребителей в различных отраслях, полагают в компании.

Запущенные космические аппараты первой миссии предназначены для проведения орбитальных экспериментов, валидации технологий целевой космической системы и получения летной квалификации разработанных компонентов космических аппаратов. Помимо этого, в течение следующих месяцев инженерами компании будут проведены множественные эксперименты по широкополосной передаче данных в различных сценариях, в рамках которых начато использование полос радиочастот, выделенных решением ГКРЧ в ноябре 2021 года. По завершению всех запланированных экспериментов космические аппараты будут выведены с орбиты.

Следующий запуск планируется в ближайшие месяцы.

Собственный наземный сегмент компании "Бюро 1440" состоит из 5 станций слежения, распределенных по территории России для обеспечения максимальной длительности сеансов связи для первых испытательных миссий малой численности.

Компания "Бюро 1440" (прежде - "Мегафон 1440") была основана в ноябре 2020 года с целью создания отечественного аэрокосмического разработчика и оператора низкоорбитальной спутниковой группировки, предоставляющей сервис широкополосной связи с глобальным покрытием.

Компания была создана совместно "ИКС Холдингом" и "Мегафоном", перешла холдингу в рамках в рамках сделки по выходу из состава USM Алишера Усманова, "Мегафон" участвует в проекте как технологический партнер.