РФ продлила право "Газпрома" на газ "Сахалина-2" как роялти до 2030 года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Срок использования природного газа, причитающегося России в счет регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) и в виде доли прибыльной продукции от реализации соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2", для поставок потребителям Дальневосточного федерального округа продлен до конца 2030 года.

Соответствующее распоряжение правительства РФ от 23 января публикует Официальный интернет-портал правовой информации.

Изначально предполагалось, что "Газпром" будет получать и реализовывать газ "Сахалина-2" с 2011 по 2014 год. Затем этот срок был отодвинут на конец 2017 года.

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