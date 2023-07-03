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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

ФНБ в июне сократился на 63 млрд руб. - до 12,29 трлн руб.

Ликвидная часть фонда почти не изменилась

ФНБ в июне сократился на 63 млрд руб. - до 12,29 трлн руб.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) незначительно сократился в июне, составив в конце месяца 12,29 трлн рублей по сравнению с 12,35 трлн рублей на 1 июня, ликвидная часть за это время практически не изменилась.

"Объем ФНБ на 1 января 2023 года - 10,435 трлн рублей, на 30 июня - 12,290 трлн рублей. Связано это, в первую очередь, с переоценкой, исходя из того, что часть средств в золото была инвестирована, часть учитывается в валютах дружественных стран", - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы.

По данным Минфина, на 1 июня его объем составлял 12,353 трлн рублей.

При этом министр отметил, что ликвидная часть на 1 июля с учетом всех переоценок составляет 6,446 трлн рублей. На 1 июня этот показатель был на уровне 6,643 трлн рублей.

Антон Силуанов ФНБ Минфин РФ
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