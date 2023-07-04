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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

ГТЛК не выплатит дивиденды за 2022 год из-за убытка

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" не будет выплачивать дивиденды за 2022 год из-за отсутствия чистой прибыли, сообщила пресс-служба ГТЛК.

Компания в 2022 году получила 14,9 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против чистой прибыли в 872 млн рублей за 2021 год.

По итогам 2021 года ГТЛК выплатила дивиденды в размере 285 млн рублей. По итогам 2020 года компания направила на выплату дивидендов 50% чистой прибыли - 150,998 млн рублей.

Уставный капитал ГТЛК равен 81 437 130 000 рублей, разделен на 8 143 713 обыкновенных акций номиналом 10 тысяч рублей каждая.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - государство, управление осуществляет Минтранс.

ГТЛК Минтранс
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