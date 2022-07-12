ГТЛК по итогам 2021 года удвоит дивиденды

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минтранс России как единственный акционер АО "Государственная транспортная лизинговая компания" решил выплатить дивиденды за 2021 год в размере 285 млн рублей, говорится в сообщении АО.

"Сумма в 285 млн рублей соответствует плановому значению дивидендов к выплате. Таким образом, размер дивидендов вырос на 134 млн рублей год к году. Всего за период с 2010 по 2020 год ГТЛК выплатила дивиденды на сумму 1,56 млрд рублей", - сообщила компания.

В 2021 году ГТЛК увеличила чистую прибыль по РСБУ в 2,5 раза по сравнению с показателем 2020 года, до 760 млн рублей. По итогам 2020 года компания направила на выплату дивидендов 50% чистой прибыли - 150,998 млн рублей.

Таким образом, дивиденды за 2021 год составят 38% годовой прибыли, это в 1,9 раза больше выплат за 2020 год.

Уставный капитал ГТЛК равен 81 437 130 000 рублей, он разделен на 8 143 713 обыкновенных акций номиналом 10 тысяч рублей каждая.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - государство в лице Минтранса.