Зарплата СЕО Rivian увеличена до $1 млн в год

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Основатель и главный исполнительный директор американского производителя электромобилей Rivian Automotive Inc. Роберт Скариндж будет получать базовую зарплату в размере $1 млн в год вместо прежних $650 тысяч, говорится в документах компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Кроме того, его годовой бонус теперь может достигать 100% базовой зарплаты вместо 50%.

Также Скаринджу полагается дополнительный бонус в виде акций компании на сумму около $15 млн. Этими акциями он сможет распоряжаться через четыре года после достижения компанией определенных целевых показателей.

В начале августа Rivian отчиталась о сокращении чистого убытка во втором квартале на 30%, до $1,2 млрд, и о росте выручки в три раза, до $1,12 млрд. Также компания повысила прогноз производства автомобилей на текущий год до 52 тысяч с 50 тысяч.

С начала 2023 года капитализация Rivian выросла на 21% (до $19,47 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 поднялся на 17%.