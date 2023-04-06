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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

В России в марте продажи легковых автомобилей и LCV снизились на 10,6%

Продажи за квартал сократились на 44,7% в годовом измерении

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В России в марте продажи легковых автомобилей и LCV снизились на 10,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 48,41 тысячи штук, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ)

Рост продаж в сравнении с февралем, когда в России, по данным АЕБ, был продан 41 851 автомобиль, составил 15,6%.

Ассоциация подчеркивает, что ее статистика учитывает только данные продаж от официальных производителей и импортеров. В эту статистику не включаются сведения о "параллельном импорте", подсчетом объемов которого, в частности, занимается "Автостат" совместно с оператором системы ЭПТС.

Из данных АЕБ следует, что около 95% рынка в марте пришлось на российские и китайские бренды (без учета поквартально отчитывающегося концерна Chery). Лидером рынка остался "АвтоВАЗ", нарастивший долю год к году в прошлом месяце до 48,2% (+25,5 п.п.). На втором месте - китайский Great Wall (бренды Haval и GW) с долей 14,9% (+11,9 п.п.), на третьем китайский Geely - 10,6% (+7,8 п.п.).

Данные за март не включают продажи поквартально отчитывающегося Chery, а также продажи Mercedes-Benz и BMW. Германские марки, как следует из опубликованной статистики, свели продажи на российском рынке к минимуму: Mercedes-Benz с начала года официально реализовал в России лишь 184 машины против 7268 за первые три месяца 2022 года, BMW - 155 штук против 8924 машин годом ранее.

Всего за I квартал 2023 года в России, по данным АЕБ, было реализовано 153 477 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (- 44,7%). Около 95% этого объема, без учета параллельного импорта, заняли китайские и российские игроки: "АвтоВАЗ" (41,9%), бренды Chery (19,6%), бренды группы Great Wall (11,5%), Geely (8,3%), коммерческие автомобили группы "ГАЗ" (6,2%), бренды "Соллерса" (4,3%), Changan (2%), FAW (0,5%), Evolute (0,2%), DFM (0,1%).

Топ-20 популярных моделей российского авторынка в I квартале почти полностью состоял из моделей "АвтоВАЗа", а также Haval, Geely и Chery и одной модели Changan. На 17-ое место попал УАЗ Patriot (за январь-март продано 1661 машина), на 20-ое - Kia Sportage (1181 штука).

АЕБ Автостат АвтоВАЗ Китай
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