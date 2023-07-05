Brent торгуется у $76,05 за баррель

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Котировки Brent замедлили снижение днем в среду.

К 14:18 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 20 центов (0,26%), до $76,05 за баррель. Накануне контракт подорожал на $1,6 (2,1%) до $76,25 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на $1,38 (1,98%), до $71,17 за баррель. Основные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) накануне не проводились из-за выходного в США (День независимости).

Внимание трейдеров в среду направлено на выступление министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана в Вене. Принц принял участие в 8-м международном семинаре ОПЕК на тему "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу".

В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с) на август. Саудовский министр, объявляя об этом, пообещал "сделать все необходимое" для стабилизации нефтяного рынка.

Аналитики Morgan Stanley ухудшили прогноз цены Brent на четвертый квартал 2023 года до $70 с $75 за баррель.

"Мы прогнозируем сохранение слабости на нефтяном рынке по мере того, как рынок начнет фокусироваться на первом полугодии 2024 года, когда ожидается превышение предложения над спросом", - отметили аналитики банка Мартин Ратс и Шарлотта Фиркинс.