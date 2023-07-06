В законодательство введут термин "цифровые валюты иностранных государств"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Думский комитет по финансовому рынку предложил ввести в российское законодательство понятие "цифровые валюты центральных банков (Central bank digital currency, CBDC - ИФ)" и приравнять их к традиционной иностранной валюте.

Как сообщил источник "Интерфакса", это предложение направлено в ведомства на согласования. Поправку предлагается ввести в закон о валютном регулировании, в статью, где прописываются основные определения.

Сейчас к иностранной валюте там относятся банкноты и монеты, а также средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

Депутаты предложили включить в этот перечень национальные денежные единицы иностранного государства (группы иностранных государств), выпускаемые в цифровой форме как национальным центральным банком, так и иным органом иностранного государства, в функции которого входит выпуск таких денежных единиц.

При этом CBDC должна находиться в обращении и являться законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства.

Данная поправка войдет в пакет поправок в законопроект о цифровом рубле (№ 270838-8), который был принят в первом чтении в марте, но так и не прошел процедуру согласования ко второму чтению. Документ также не включен в предварительный план работы Госдумы на июль. При этом ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова выражала надежду на проведение первых реальных операций с цифровым рублем в июле-августе 2023 года.

ЦБ в конце марта сообщал, что готов к проведению пилота с реальными цифровыми рублями с 13 банками в запланированные сроки (с 1 апреля). Но пилот так и не стартовал из-за отсутствия необходимой правовой основы.

"Мы довольно близки к тому, чтобы его принять (пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля - ИФ)", - сказал на ПМЭФ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.