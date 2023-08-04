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Российский легковой авторынок в июле вырос до 95 654 единиц

Российский легковой авторынок в июле вырос до 95 654 единиц
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В июле 2023 года в России продажи новых легковых автомобилей выросли в годовом выражении на "низкой базе" в 2,7 раза, до 95 654 штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия агентства и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

По данным ППК, за июнь на российском легковом рынке было продано 82 407 автомобилей. Таким образом, помесячный рост рынка в июле составил 16,1%.

Статистика ППК включает данные о продажах всех представленных на рынке автомобильных брендов, а также учитывает объемы параллельного импорта.

Данные из традиционного автомобильного пресс-релиза Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не учитывают параллельный импорт, на который приходится порядка 10% рынка. Кроме того, некоторые бренды предоставляют в АЕБ данные лишь поквартально. Это, в частности, Chery (вкл. Exeed и Omoda), Evolute, BMW и Mercedes-Benz.

Публикация пресс-релиза АЕБ о продажах легковых и легких коммерческих автомобилей планируется позднее в пятницу.

За январь-июль 2023 года в России было реализовано 497,23 тысячи легковых автомобилей, на 28,2% больше, чем годом ранее.

АЕБ Автостат ППК
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