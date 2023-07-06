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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В Думе ожидают повышения ставки Банка России в июле на 0,5-2,5 п.п.

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Банк России на ближайшем заседании 21 июля может поднять ставку на 0,5-2,5 процентного пункта (п.п.), чтобы, в том числе, охладить валютный рынок, заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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"Ставка: я думаю, что 2,5-0,5 поднимут, чтобы охладить пыл как раз тех, кто работает на валютном рынке", - сказал он.

Говоря и ситуации на валютном рынке, он отметил: на курс рубля повлияли цены на российскую нефть, расходы на новые территории.

"Это просто компенсация, импорт нам нужен, необходим для того, чтобы обеспечить внутреннее производство - комплектующие, оборудование и так далее. Очевидно и расходы на новые территории повлияли, и цена на российскую нефть, которая повлияла на курс рубля", - сказал Аксаков.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе заявила, что в основном на падение курса рубля оказывает влияние внешняя торговля и предложила не строить "теории заговора" на этот счет. Также, по ее словам, на курс влияют рост бюджетных расходов, которые увеличивают спрос в экономике и тем самым спрос на импорт", и геополитика.

9 июня Набиуллина повторила сигнал о возможности повышения ставки на ближайшем заседании. "Что касается возможности повышения ставки, то да - мы дали сигнал, что мы рассматриваем возможность, допускам возможность повышения ставки на ближайшем заседании, включая июльское заседание, но все будет зависеть от поступающих данных", - сказала глава ЦБ.

Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 21 июля. Ключевая ставка ЦБ с 19 сентября составляет 7,5%.

Анатолий Аксаков Банк России Эльвира Набиуллина
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