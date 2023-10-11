Samsung в III квартале сократила операционную прибыль в 4,5 раза

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Операционная прибыль Samsung Electronics в третьем квартале упала в 4,5 раза и составила около 2,4 трлн вон ($1,79 млрд) по сравнению с 10,85 трлн вон за аналогичный период прошлого года, говорится в предварительной отчетности южнокорейской компании.

Результат оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в 2,8 трлн вон.

Выручка крупнейшего мирового производителя чипов памяти и смартфонов, по предварительным оценкам, в июле-сентябре находилась в диапазоне 66-68 трлн вон по сравнению с 76,78 трлн вон годом ранее (снижение примерно на 13%).

Полная отчетность компании будет обнародована позднее в этом месяце.

Котировки акций Samsung растут на 3,2% в ходе торгов в среду. С начала текущего года рыночная стоимость компании увеличилась почти на 24% (до 438 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил менее 10%.