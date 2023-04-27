Samsung в I квартале сократил чистую прибыль более чем в 7 раз

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводниковой продукции, в первом квартале сократила чистую прибыль более чем в семь раз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 1,575 трлн вон ($1,18 млрд) против 11,325 трлн вон за аналогичный период прошлого года. При этом бизнес по выпуску чипов зафиксировал убыток в размере 4,58 трлн вон.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали, что компания получит прибыль в 821 млрд вон.

Выручка Samsung в прошедшем квартале сократилась на 18% – до 63,745 трлн вон. Операционная прибыль упала на 95% – до 640,2 млрд вон. Оба показателя оказались около верхней границы предварительных результатов, которые были объявлены в начале апреля.

Котировки акций компании выросли на 1,1% по итогам торгов в Сеуле в четверг. Рыночная стоимость Samsung с начала текущего года увеличилась на 17,2% (почти до 424 трлн вон), в то время как фондовый индекс Kospi прибавил 11,6%.