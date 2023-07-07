Число рабочих мест в США в июне выросло слабее прогнозов

Фото: Robert Nickelsberg/Getty Images

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В июне 2023 года количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 209 тысяч, сообщило Министерство труда страны. Это минимальный прирост с декабря 2020 года, однако повышение показателя продолжается уже 30 месяцев подряд.

По пересмотренным данным, в мае показатель вырос на 306 тысяч, а не на 339 тысяч, как было объявлено ранее. Данные за апрель также были пересчитаны с понижением, в результате чего число рабочих мест за эти два месяца оказалось на 110 тысяч ниже первоначально заявленного.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 230 тысяч. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал 225 тысяч.

Безработица в США в июне снизилась до 3,6% по сравнению с 3,7% в предыдущий месяц, по данным Минтруда. Июньская динамика совпала со средней оценкой аналитиков.

В частном секторе количество рабочих мест в прошлом месяце подскочило на 149 тысяч, в государственном - на 60 тысяч.

Число рабочих мест в сфере профессиональных и деловых услуг повысилось на 21 тысячу, как и в досуговом и гостиничном бизнесе. В здравоохранении прирост составил 41 тысячу, в социальном обеспечении - 24 тысячи, в строительстве - 23 тысячи.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в июне выросла на 0,4% относительно предыдущего месяца. В годовом выражении показатель поднялся на 4,4%. Аналитики ожидали роста на 0,3% и 4,2% соответственно.

Средняя продолжительность рабочей недели увеличилась до 34,4 часа по сравнению с 34,3 часа в предыдущий месяц.

Доля участия населения в рабочей силе осталась на уровне 62,6% по итогам четвертого месяца подряд. Это самый высокий показатель с марта 2020 года.