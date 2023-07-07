ВТБ изучал активы "Точки", но решил не участвовать в аукционе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ВТБ анализировал активы "Точки", но принял решение не участвовать в аукционе из-за высокой цены, проприетарной IT-системы и невозможности принять на обслуживание клиентов банка, рассказал "Интерфаксу" в кулуарах Финансового конгресса зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Точка" - цифровой банк, предоставляющий комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. До февраля 2022 года основным его собственником являлся банк "Открытие", который впоследствии продал принадлежащие ему 90% акций банку непрофильных активов "Траст". Сам банк "Открытие" с конца прошлого года вошел в группу ВТБ.

"Траст" планирует продать 90% "Точки" на аукционе 10 июля, начальная цена составляет 24,7 млрд рублей.

"Мы анализировали "Точку" и приняли решение не давать оферту на этот актив. Это бывший актив "Открытия", он операционно был связан с "Открытием", поэтому было бы логично на него тоже претендовать. Но после всестороннего анализа мы пришли к выводу, что не будем счастливы с этим активом по нескольким аспектам", - рассказал Пьянов.

"Во-первых, отмечу фактор высокой цены. Во-вторых, у них проприетарная недокументированная IT-система, мы не сможем ее поддержать без документации. Третье, они принимали на обслуживание тех клиентов среднего и малого бизнеса, которых ВТБ не сможет принять. И четвертый момент - это все-таки стартап, очень зависимый от основателя. И как поведет себя ключевой персонал, прогнозировать сложно", - добавил зампред правления ВТБ.

По данным "Коммерсанта", на 90% "Точки" претендуют Альфа-банк, "Тинькофф", "Уралсиб", "Яндекс", Росбанк, а также миноритарий банка Catalytic People Limited, который с недавнего времени принадлежит владельцам группы S7 - семье Филевых.

Глава Альфа-банка Владимир Верхошинский 6 июля подтвердил, что банк участвует в торгах.

"Мы участвуем в конкурсе, торги будут в понедельник. Мы для себя определили ту цену, которую считаем справедливой за этот актив. Поторгуемся, и дальше победит тот, кто даст большую цену", - сказал он.

Чистая прибыль "Точки" по РСБУ в 2022 году составила 6,2 млрд рублей (рост в 2,2 раза к 2021 году).