"Траст" выставил на торги 90% банка "Точка", начальная цена - 22,7 млрд рублей

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Банк "Траст" выставил на открытые торги 90,01% акций АО "Точка", говорится в сообщении "Траста".

В лот входит АО "Точка" и все дочерние компании, включая банк "Точка". Цена лота - 22,7 млрд рублей.

Торги пройдут на повышение на электронной торговой площадке "Фабрикант" 26 июня. Заявки принимаются до 17 июня.

Исходя из начальной цены лота 100% "Точки" оценены в 25,2 млрд рублей.

"Точка" - это прибыльный банк со своей банковской лицензией и качественной широкой клиентской базой в одном из самых перспективных сегментов - малого и среднего бизнеса. Несмотря на высокую турбулентность в экономике, банк закончил прошлый год с прибылью и продолжает демонстрировать положительную динамику, в том числе наращивая комиссионный доход. При этом универсальная лицензия позволяет "Точке" работать и с физлицами, что дает обширные возможности для развития бизнеса", - заявил президент - председатель правления "Траста" Александр Соколов, слова которого приведены в сообщении.

"Точка" - цифровой банк, предоставляющий комплекс финансовых и нефинансовых сервисов для предпринимателей и предприятий. В феврале 2023 года ЦБ РФ выдал банку "Точка" универсальную лицензию. Капитал банка - 3,6 млрд рублей.

Чистая прибыль АО "Точка" по РСБУ в 2022 году составила 6,2 млрд рублей (рост в 2,2 раза к 2021 году), за январь-февраль 2023 года этот показатель составил 1,1 млрд рублей, отмечает "Траст".

Ранее сообщалось, что миноритарием АО "Точка" стала семья Филевых, владеющая группой S7. Как писала газета "Коммерсантъ", собственником Catalytic People Limited, владеющей 9,9% "Точки", вместо основателей проекта Бориса Дьякова и Эдуарда Пантелеева стала Invest finance LLC Татьяны Филевой.

"Траст", владеющий 90% "Точки", ранее сообщил о планах провести торги по продаже этого актива в течение 2023 года. По данным "Коммерсанта", на 90% "Точки" было минимум шесть претендентов: Альфа-банк, "Тинькофф", Совкомбанк, "Уралсиб", Qiwi и "Яндекс". Начальную стоимость пакета, как отмечала газета, предполагалось установить исходя из оценки 25 млрд рублей за 100% бизнеса.

"Открытие", Qiwi и "Точка" в июне 2018 года договорились о создании совместного АО "Точка" (сервис для предприятий малого и среднего бизнеса). "Открытие" тогда стало владельцем 50% плюс 1 акция "Точки", Qiwi - 40%, еще 10% минус 1 акция принадлежало менеджменту "Точки" через компанию Catalytic People.

В сентябре 2021 года Qiwi продала 40% "Точки" "Открытию" (в целом получила за пакет 8,2 млрд рублей). В 2022 году "Открытие", у которого после сделки оказалось 90% акций общества, реализовало их "Трасту".