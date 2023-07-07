ВТБ в числе приоритетов новой стратегии видит розницу и средний и малый бизнес

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ВТБ в числе приоритетов новой стратегии видит опережающее развитие розницы и среднего и малого бизнеса (СМБ), развитие платежей в национальных валютах в странах присутствия группы и самообеспеченность капиталом, рассказал "Интерфаксу" зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Стратегия еще в стадии подготовки. Приоритетами стратегии гарантированно будет опережающее развитие розничного бизнеса и среднего и малого бизнеса. Кроме того, развитие платежей в национальных валютах со странами, в которых у нас присутствуют дочерние банки либо филиалы, либо представительства. Еще одно направление - самообеспеченность капиталом с точки зрения такого роста и такой прибыльности, которая на стратегическом горизонте возобновления дивидендов позволила бы воспроизводить капитал для своего собственного роста. Вот эти условия являются принципиальными", - сказал он.

Говоря о развитии розничного направления, он отметил, что самым большим вызовом станет обеспечение устойчивого роста доли рынка по активам с одновременным снижением стоимости фондирования.

"Варианта неорганического роста у нас нет. На следующем стратегическом горизонте работаем с предыдущими приобретениями", - заявил Пьянов.

"Макропруденциальные лимиты для роста на нас влияют наиболее сильным образом. То есть Банк России будет зажимать регуляторно рост, прежде всего, необеспеченного кредитования. В ипотеке другая история. Ипотека - очень интересный продукт, это настолько значимое финансовое решение для домохозяйства, что люди начинают сравнивать ставки. Чувствительность к ставке очень большая, и неважно, в каком ты банке обслуживаешься. Если ставка в другом банке лучше, ты экономишь на ежемесячном платеже, или условия лучше с точки зрения низкой ставки на какой-то период (тоже многие застройщики делают), то ты идешь в этот банк. То есть ипотека менее зависима от клиентской базы", - сказал зампред ВТБ.