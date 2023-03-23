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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Миноритарием "Точки" стала семья владельцев S7 Филевых

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Миноритарием АО "Точка" стала семья Филевых, владеющая группой S7.

Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные кипрского реестра, собственником Catalytic People Limited, владеющей 9,9% "Точки", вместо основателей проекта Бориса Дьякова и Эдуарда Пантелеева стала Invest finance LLC. Компания принадлежит Татьяне Филевой. В составе директоров Catalytic People также появился Владислав Филев, отмечает издание.

S7 подтвердила, что ее акционеры приобрели Catalytic People Limited.

Основным владелецем "Точки" с долей в 90% является банк "Траст". Он заявил, что не располагает документами о смене миноритария проекта. При этом "Траст" подчеркнул, что даже в этом случае его стратегия в отношении актива не изменится - провести торги по продаже "Точки" планируется в течение 2023 года.

По данным "Коммерсанта", на 90% "Точки" уже есть минимум шесть претендентов: Альфа-банк, "Тинькофф", Совкомбанк, "Уралсиб", Qiwi и "Яндекс". Торги, как утверждает издание, планируется провести в апреле-мае, начальная стоимость пакета будет установлена исходя из оценки 25 млрд рублей за 100% бизнеса.

В уставе "Точки" прописано преимущественное право Catalytic People Limited выкупить основную долю, отмечает издание. Таким образом, кто бы ни победил в торгах, семья Филевых сможет, если захочет, получить пакет по сформированной на торгах цене, подчёркивает "Коммерсант".

"Открытие", Qiwi и "Точка" в июне 2018 года договорились о создании совместного АО "Точка" (сервис для предприятий малого и среднего бизнеса). "Открытие" тогда стало владельцем 50% плюс 1 акция "Точки", Qiwi - 40%, еще 10% минус 1 акция принадлежало менеджменту "Точки" через компанию Catalytic People.

В середине сентября 2021 года Qiwi продала 40% "Точки" "Открытию" за 4,95 млрд рублей. В 2022 году "Открытие", у которого после сделки оказалось 90% акций общества, реализовало их "Трасту".

Банк России в начале февраля 2023 года выдал банку "Точка" универсальную лицензию.

Точка S7 Татьяна Филева Владислав Филев Catalytic People Траст
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