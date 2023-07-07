"Мосбиржа" планирует начать работать с ЦФА до конца 2023 года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует начать работать с ЦФА до конца 2023 года; для этого НРД должен получить статус оператора информсистемы, а сама биржа - оператора обмена, сказал "Интерфаксу" в кулуарах Финансового конгресса директор по информационной безопасности "Мосбиржи" Сергей Демидов Банка России.

"Мы разрабатываем платформу. Мы сейчас работаем с Центральным банком для получения двух статусов. На Национальный расчетный депозитарий мы планируем получить статус оператора информационной системы в рамках закона о цифровых финансовых активах. А на "Московскую биржу" пытаемся получить статус оператора обмена, - сказал он. - Таким образом, в совокупности это будет некий один процесс сквозной, который позволит, собственно говоря, нам делать операции с цифровыми финансовыми активами".

По его словам, "Мосбиржа" надеется начать работать по такой схеме уже в этом году.

Пилотные выпуски могут начаться сразу после получения соответствующих статусов, уточнили в пресс-службе "Московской биржи".

Кроме того, до конца года может быть принят закон, который позволит "Мосбирже" проводить операции с ЦФА в рамках биржевой инфраструктуры, сказал "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно действующему законодательству, биржа может быть оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, но они должны обращаться только на платформе, которая их выпустила. То есть должно быть разделение биржевых торгов и торгов ЦФА.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 6 июля сообщила, что регулятор сейчас рассматривает две заявки на статус операторов ЦФА. "У нас есть две заявки на получение оператора ЦФА. Я думаю, что когда они получат, то станет известно, кто это. Мы их рассматриваем", - сказала Набиуллина.

СПБ биржа в июне была включена ЦБ в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА.

В начале апреля директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков говорил, что допуск ЦФА к биржевым торгам в целом поддерживается, но может привести к размытию отличий между ЦФА и ценными бумагами. "В целом есть поддержка этого, но есть опасения, что если допустить ЦФА к обычным торгам, то тогда грань между ЦФА и ценной бумагой будет практически полностью смыта", - говорил Чебесков.