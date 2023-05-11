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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

В Думе изменят законопроект о ЦФА для допуска на этот рынок иностранных инвесторов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о цифровых финансовых активах планируют скорректировать для либерализации доступа на рынок иностранных инвесторов, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на сессии XI Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"Мы откорректируем закон о ЦФА с тем, чтобы он был более комфортен для участников рынка, может быть, либерализуем участие иностранных партнеров, тем, кому интересны российские ЦФА", - сказал он.

Он отметил, что рынок развивается не так быстро, как все ожидали.

"Думаю, что процесс эмитирования ЦФА активизируется, когда будет принят закон о цифровом рубле, как денежном посреднике при проведении финансовых операций", - добавил депутат.

Закон о ЦФА Госдума приняла в июле 2020 года. Оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА, может быть юридическое лицо, личным законом которого является российское право (в том числе кредитная организация, лицо, имеющее право осуществлять депозитарную деятельность, лицо, имеющее право осуществлять деятельность организатора торговли).

На данный момент в реестр ЦБ по выпуску ЦФА включены пять компаний, они ведут выпуск активов в тестовом режиме.

Анатолий Аксаков ЦФА Госдума
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