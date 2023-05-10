Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Акционеры Polymetal 30 мая рассмотрят редомициляцию в Казахстан

Акционеры Polymetal 30 мая рассмотрят редомициляцию в Казахстан
Фото: Валерий Бушухин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Polymetal вынес на собрание акционеров, которое состоится 30 мая, вопрос о редомициляции в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане.

Компания предупреждает в своем сообщении, что после редомициляции ей придется запросить приостановку торгов на LSE и впоследствии провести делистинг надлежащим образом. Ожидаемая дата запроса на приостановку торгов - середина июля. Однако, подчеркивает Polymetal, нет гарантий, что листинг на LSE в конечном итоге будет прекращен и в какие сроки, поэтому статус приостановленного листинга может сохраняться продолжительное время.

По окончании редомициляции основной листинг Polymetal переместится на Биржу МФЦА - AIX. Но компания продолжает поиск дополнительных площадок для размещения.

Polymetal Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"АвтоВАЗ" возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска

Рубль укрепляется к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Рубль укрепляется к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2023 год - до $78,65/барр.

Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2023 год - до $78,65/барр.

Глава Еврокомиссии изложила в Киеве суть предложения ЕК по 11-му пакету санкций против РФ

Рубль в понедельник снизился к основным валютам

Рубль в понедельник снизился к основным валютам

Рынок акций РФ открылся ростом РТС на 0,2% и снижением МосБиржи на 0,2%

Brent подорожала до $75,7 за баррель

Brent подорожала до $75,7 за баррель

FT сообщила об обсуждении в ЕС санкций против китайских компаний, торгующих с Россией

"Ростех" вышел из капитала "АвтоВАЗа", 100% долей которого консолидировал НАМИ

"Ростех" вышел из капитала "АвтоВАЗа", 100% долей которого консолидировал НАМИ

"ГАЗ" подал к Volkswagen новый иск, сумма требований составила 15,6 млрд руб.

"ГАЗ" подал к Volkswagen новый иск, сумма требований составила 15,6 млрд руб.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });