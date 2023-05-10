Акционеры Polymetal 30 мая рассмотрят редомициляцию в Казахстан

Фото: Валерий Бушухин/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Polymetal вынес на собрание акционеров, которое состоится 30 мая, вопрос о редомициляции в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане.

Компания предупреждает в своем сообщении, что после редомициляции ей придется запросить приостановку торгов на LSE и впоследствии провести делистинг надлежащим образом. Ожидаемая дата запроса на приостановку торгов - середина июля. Однако, подчеркивает Polymetal, нет гарантий, что листинг на LSE в конечном итоге будет прекращен и в какие сроки, поэтому статус приостановленного листинга может сохраняться продолжительное время.

По окончании редомициляции основной листинг Polymetal переместится на Биржу МФЦА - AIX. Но компания продолжает поиск дополнительных площадок для размещения.