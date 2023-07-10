"Точку" выкупит ее менеджмент и консорциум с участием Интерроса

Никто из инвесторов не будет обладать контролем в компании

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Топ-менеджмент экосистемы сервисов для предпринимателей "Точка" и консорциум инвесторов, в состав которого вошли "Интеррос" Владимира Потанина и другие крупные компании, намерены консолидировать 100% ее акций по итогам прошедших 10 июля торгов по 90,01% акций, принадлежащих банку "Траст".

Об этом говорится в сообщениях "Точки" и "Интерроса".

Для этого консорциум воспользуется преимущественным правом, которым обладает контролируемый консорциумом миноритарий "Точки" Catalytic People ("Каталитик пипл"). Через эту компанию, которая ранее принадлежала владельцам группы S7 - семье Филевых, консорциум сейчас контролирует 9,99% акций "Точки".

Помимо "Интерроса", в консорциум входят и другие компании, которые пока не уточняются.

Участие в консорциуме также рассматривает ряд технологических компаний, в частности VK, говорится в пресс-релизах "Точки" и "Интерроса".

"Траст", которому принадлежит 90,01% "Точки", провел торги по продаже этого пакета 10 июля. Цена продажи сложилась на уровне 41,5 млрд рублей при начальной цене 24,7 млрд рублей, сообщил банк по итогам торгов. Сделку планируется закрыть в третьем квартале этого года.

"По результатам торгов инвесторы и менеджмент "Точки" приняли решение использовать преимущественное право "Каталитик пипл" и приобрести основной пакет "Точки" у банка "Траст". Пакет будет приобретен по цене, определившейся в результате прошедшего аукциона", - сообщил "Интеррос".

"Нынешняя команда "Точки", стоявшая у ее истоков, продолжит управлять бизнесом", - подчеркнул "Интеррос". При этом по результатам сделки никто из инвесторов, включая "Интеррос", не будет обладать контролем в компании".

Перед тем как инициировать создание консорциума, менеджмент "Точки", по словам генерального директора "Точки" Андрея Завадских, вел диалог с рядом потенциальных покупателей из числа участников торгов. Диалог показал, что сохранение операционной самостоятельности трудновыполнимо.

"Поэтому я рад, что на наше предложение создать консорциум инвесторов откликнулись сразу несколько ведущих российских инвесторов - например, в него вошла группа "Интеррос", обладающая успешным опытом финансовых инвестиций в различных формах партнёрств в России и мире. Также интерес к участию в консорциуме проявила компания VK, - сказал Завадских. - В консорциуме отсутствует мажоритарный инвестор, что дает команде "Точки" максимум свободы для развития бизнеса и гарантирует сохранность культуры и команды "Точки"".

В будущем "Точка" планирует усилить состав акционеров - в том числе за счет международных компании, добавил Завадских.

"С появлением консорциума крупных инвесторов мы сможем продолжать менять мир предпринимателей, создавая новые технологичные продукты и сервисы. И, что самое главное, сохраним себя: свой особый подход к клиенту и продукту. Мы благодарны компании "Интеррос" и другим инвесторам за поддержку, доверие и готовность разделить наши ценности", - отметил Завадских.

По словам генерального директора "Интерроса" Сергея Батехина, предложение войти в консорциум инвесторов компания получила от менеджмента "Точки". "Это совпадает с нашей стратегией "точечных" инвестиций в высокотехнологичные сервисы в банковской и цифровой сфере. Во всех случаях нас интересует не акционерный контроль, а возможности для инвестиций в уникальные технологии", - сказал Батехин.

"Считаю, что участие "Интерроса" в качестве долгосрочного финансового инвестора обеспечит "Точке" устойчивость, необходимую для успешной реализации ее стратегии развития. А отсутствие контроля со стороны кого-либо из потенциальных инвесторов, включая "Интеррос" и VK, гарантирует гибкость её бизнес-модели и широкие возможности для партнерства со всеми участниками рынка", - заявил гендиректор "Интерроса".