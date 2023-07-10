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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

VK подтвердил интерес к инвестициям в "Точку"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU -Интернет-холдинг VK получил предложение о покупке доли в банке "Точка", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Долю, которую планируется купить, в VK не назвали.

Источник, знакомый с деталями сделки, сказал, что для VK участие в консорциуме может стать интересным вариантом для развития сегмента МСБ за счет интеграции финансовых инструментов в свою экосистему. По данным последней отчетности инвестиции малого и среднего бизнеса в рекламу на площадках VK выросли в два раза, напомнил собеседник агентства.

10 июля стало известно, что топ-менеджмент экосистемы сервисов для предпринимателей "Точка" и консорциум инвесторов, в состав которого вошли "Интеррос" Владимира Потанина и другие крупные компании, намерены консолидировать 100% ее акций по итогам прошедших в понедельник торгов по 90,01% акций, принадлежащих банку "Траст".

Для этого консорциум воспользуется преимущественным правом, которым обладает контролируемый консорциумом миноритарий "Точки" Catalytic People ("Каталитик пипл"). Через эту компанию, которая ранее принадлежала владельцам группы S7 - семье Филевых, консорциум сейчас контролирует 9,99% акций "Точки".

Помимо "Интерроса", в консорциум входят и другие инвесторы, которые пока не уточняются. Участие в консорциуме также рассматривает ряд технологических компаний, в частности - VK, говорится в пресс-релизах "Точки" и "Интерроса".

VK Catalytic People Интеррос Точка Траст
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