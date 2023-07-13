В правительстве обсуждают решение увеличить биржевые продажи топлива

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с ценами на заправках сейчас ровная, а цены на бирже могут колебаться, проект распоряжения об увеличении биржевых продаж топлива находится на согласовании, прокомментировал вице-премьер Александр Новак ситуацию с ростом цен на топливо на бирже.

По его словам, важно, чтобы цены для розничных потребителей не росли выше инфляции, и сейчас "ситуация ровная, цены не растут", хотя биржевые цены могут колебаться.

Новак напомнил, что недавно проводил совещание, где компаниям были даны рекомендации увеличить поставки на внутренний рынок, на биржу и уменьшить экспорт.

"Мы увеличиваем нормативы поставки на биржу. Такой проект распоряжения сейчас на согласовании. Ну и мной дано поручение проработать вопрос о необходимости и целесообразности квотирования поставок на экспорт. Держим руку на пульсе, все необходимые решения будут приниматься в целях того, чтобы ситуация была стабильная, в том числе на биржевых рынках", - сказал он.