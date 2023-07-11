Microsoft уволит еще 276 сотрудников

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft проводит новый раунд сокращения рабочих мест, который коснется сотрудников в сфере поддержки клиентов и продаж, сообщает MarketWatch.

Компания направила в Департамент охраны труда штата Вашингтон уведомление о том, что будут уволены 276 сотрудников в Сиэтле.

В январе главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла объявил, что компания сократит порядка 10 тысяч рабочих мест.

В общей сложности с начала 2023 года сокращения в глобальных IT-компаниях превысили 216 тысяч рабочих мест.

С начала 2023 года капитализация Microsoft снизилась на 38%.