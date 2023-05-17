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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Минске отметили рост поставок военной техники из Белоруссии в РФ на фоне СВО

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Военпром Белоруссии в последнее время нарастил поставки военной техники в Российскую Федерацию, и связано это в первую очередь со СВО, заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус.

"Конечно же, объемы поставок (военной продукции - ИФ) производства Республики Беларусь в Российскую Федерацию увеличились, надо говорить откровенно", - сказал он журналистам во время выставки вооружений MILEX-2023.

На уточнение журналистов, связано ли увеличение поставок вооружения со спецоперацией на Украине, он ответил утвердительно "да". В то же время Пантус отказался называть какие-либо цифры.

Глава Госкомвоенпрома также сообщил об изменениях, которые произошли в белорусской военной промышленности после начала спецоперации. "Конечно, мы реагируем на происходящее. Что-то меняем, совершенствуем", - сказал он.

"Сейчас, например, мы знаем, что в СВО большую роль играют как беспилотные летающие средства, так и средства борьбы с ними. И мы тоже начали много работать над этой техникой", - признался Пантус.

Кроме того, он заверил, что белорусский военпром готов поставить в РФ "любой вид вооружений, который заинтересует наших братьев".

Белоруссия Украина
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