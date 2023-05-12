Белоруссия заметно увеличила поставки цемента в Россию

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Холдинг "Белорусская цементная компания" (БЦК, объединяет крупные цементные заводы в Белоруссии) сообщил о рекордном экспорте цемента в Россию, передает "БелТА".

"Холдинг поступательно увеличивает поставки цемента на российский рынок, полностью компенсируя выпавшие объемы экспорта, прежде приходившиеся на страны Европейского союза. В апреле 2023 года был достигнут очередной максимум: в Россию отгружено более чем 231 тысяча тонн цемента. Это (. . .) в 2,3 раза больше, чем в апреле 2022 года", - сообщил представитель компании.

В БЦК подчеркивают, что на фоне санкционного запрета на поставки продукции в Польшу, Литву, Латвию и на Украину объемы экспорта в целом уже превысили уровень предыдущих лет. "В самый успешный 2021 год экспорт цемента за апрель оценивался в 193 тысячи тонн, что на 38 тысяч тонн меньше, чем за аналогичный период 2023 года, когда холдинг сделал акцент на российском направлении", - пояснил сотрудник компании.

Холдинг "БЦК" включает в себя три крупнейших белорусских цементных предприятия - ОАО "Белорусский цементный завод" (БЦЗ), ОАО "Кричевцементношифер" и ОАО "Красносельскстройматериалы". Их общая производственная мощность составляет 5 млн тонн цемента в год.

По данным холдинга, БЦЗ в 2022 году выпустил 2 млн тонн цемента, что соответствует уровню 2021 года. Из-за западных санкций предприятие переориентировало экспорт и теперь поставляет продукцию в основном в Россию (Северо-Западный и Центральный федеральные округа).

С июня 2022 года действуют секторальные санкции ЕС в отношении Белоруссии, которые предусматривают запрет поставок в Европу белорусского минерального топлива, табака, древесины и продуктов ее переработки, цемента, железа, стали.