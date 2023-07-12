Минэнерго Казахстана отметило тренд к появлению дефицита бензина Аи-95

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане наметился тренд на появление дефицита бензина Аи-95, его должны покрыть за счет внутренних поставок, сообщил журналистам министр энергетики страны Алмасадам Саткалиев.

Возможный дефицит он связал с ремонтом, который проводится на Шымкентом нефтехимическом заводе, а также с аварийной остановкой Атырауского НПЗ из-за отключения подачи электроэнергии.

По данным министра, сейчас накоплен необходимый объем на нефтебазах, бензин Аи-95 отгружается по заявкам акиматов.

"Да, в направлениях, где идет повышенный объем потребления, возможны сбои. Дефицит будет покрыт за счет внутренних поставок", - сказал он.

На вопрос, будут ли спекуляции со стоимостью бензина Аи-95, Саткалиев отметил, что это нерегулируемый вид топлива, и сами заправщики имеют право повышать цены.

"Мы как Министерство энергетики можем давать рекомендации в плане индикатора цен. Мы данную работу проводим с собственниками и продукта и с сетками, предприятиями, которые владеют АЗС, с целью недопущения резкого роста цены на этот вид топлива" - резюмировал он.

О рисках возникновения дефицита Аи-95 в Минэнерго сообщали в конце июня с учетом летнего сезона, увеличения числа поездок в том числе в курортные зоны и длинных выходных в честь Дня столицы.

В результате договоренностей 4 июля начались поставки бензина марки Аи-95 в Казахстан из России. Тогда в Минэнерго сообщали, что в Казахстане есть запас этого бензина на 15 суток, а потребность в импорте российского бензина оценивалась в 40 тысяч тонн в месяц.

В Казахстане действуют три крупных НПЗ - Атырауский, Шымкентский (ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс) и Павлодарский НХЗ (ПНХЗ). ПНХЗ остановлен на ремонт с 20 июня по 19 июля. На Шымкентском НПЗ с 3 по 14 июля проводится регенерация части оборудования, на котором производится бензин марки Аи-95.

АНПЗ останавливался с вечера 3 июля по 6 июля из-за аварии на МАЭК (Мангистауский атомно-энергетический комбинат), который снабжает промышленность и население региона электрической, тепловой энергией и водой.

Ранее в Минэнерго заявляли, что текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ.