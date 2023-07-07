МосБиржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "ИНГРАД" из-за роста цены

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "ИНГРАД" в период с 10:25 до 10:55 по Москве в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций компании составила 2113 рублей за штуку (+21,9% к закрытию 6 июля).