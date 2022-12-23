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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

Совфед одобрил закон о "нашлепке" к НДПИ для "АЛРОСА" в размере 19 млрд руб. в 2023 г.

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил в пятницу закон с поправками в Налоговый кодекс (НК) РФ о введении дополнительных изъятий через НДПИ в 2023 г. у компании "АЛРОСА" в размере 19 млрд рублей.

"Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, в которых прямо участвует РФ и доля такого участия составляет не менее 33%, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 г. включительно, при добыче природных алмазов по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 9 500, выраженную в миллионах рублей", - говорится в законе.

В пресс-службе Минфина ранее пояснили журналистам, что так называемая нашлепка - суммарное увеличение НДПИ для "АЛРОСА" в 2023 году - составит 19 млрд рублей, эти средства будут распределены между бюджетами РФ и Якутии.

Одобренный закон также корректирует порядок оценки стоимости добытых алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) при определении налоговой базы.

Совфед АЛРОСА
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