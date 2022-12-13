Средства от суммарного увеличения НДПИ для "АЛРОСА" распределят между бюджетами

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Суммарное увеличение НДПИ для "АЛРОСА" в 2023 году составит 19 млрд рублей, эти средства будут распределены между бюджетами РФ и Якутии, пояснили журналистам в пресс-службе Минфина.

"Согласно подготовленным поправкам в Налоговый кодекс, сумма выплат НДПИ на алмазы, добытые "АЛРОСА", увеличивается в течение двух месяцев суммарно на 19 млрд рублей. Средства будут распределены между федеральным и региональным бюджетами".

Минфин готовит поправки, согласно которым "АЛРОСА" может в первом квартале будущего года выплатить в бюджет дополнительно 19 млрд рублей (4% рыночной капитализации "АЛРОСА") в виде НДПИ. При этом механизм распределения налога, 100% которого идет в региональный бюджет (в данном случае - бюджет республики Саха (Якутия), будет изменен: 46% пойдут в федеральный бюджет, 54% - в бюджет Якутии.

"Это позволит, в том числе региону Саха-Якутия компенсировать выпадающие доходы из определенных мероприятий "АЛРОСА" по невыплате дивидендов и обеспечить бюджет региона", - пояснял директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в госсекторе Минфина Сергей Романов.

Телеграм-канал "Мои инвестиции" отмечал, что озвученная цифра 19 млрд рублей может представлять из себя только 46% от всей суммы налога. В этом случае разовое увеличение НДПИ составило бы 41 млрд рублей.

В настоящее время "АЛРОСА" платит 8% выручки в виде НДПИ, эта ставка является одной из самых высоких в горнодобывающем секторе. С 2021 года налог рассчитывается исходя из фактических цен реализации, а не из цен прейскуранта Минфина РФ, которые порой на 30% отличались от рыночных.

Дополнительный объем НДПИ почти удвоит сумму налога, которую обычно платит "АЛРОСА", так что эффективная ставка НДПИ составит не 8% как обычно, а 14-15%, что примерно в 2 раза выше, чем по цветным и драгоценным металлам, комментировал увеличение налога Борис Синицын из "Ренессанс Капитала".