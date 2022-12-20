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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Дума приняла закон о "нашлепке" к НДПИ для "АЛРОСА" в размере 19 млрд руб. в 2023 году

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении правительственную поправку в Налоговый кодекс (НК) РФ о введении дополнительных изъятий через НДПИ в 2023 году у компании "АЛРОСА" в размере 19 млрд рублей.

"Сумма налога, исчисленная налогоплательщиками, в которых прямо участвует РФ и доля такого участия составляет не менее 33%, за налоговый период, начало которого приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 г. включительно, при добыче природных алмазов по совокупности всех участков недр, лицензия на пользование которыми выдана таким организациям в соответствии с законодательством РФ о недрах, увеличивается на величину 9 500, выраженную в миллионах рублей", - говорится в тексте принятого закона.

Поправка была внесена в ст. 343 НК РФ, куда в июле также был внесен пункт о так называемой "нашлепке" к НДПИ у "Газпрома" на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года в размере 416 млрд рублей ежемесячно.

Принятый закон (N249349-8) также корректируют порядок оценки стоимости добытых алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) при определении налоговой базы.

Госдума АЛРОСА
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