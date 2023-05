"Домодедово" просило агента по евробондам вернуть "зависшие" выплаты, но получило отказ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Домодедово" просило платежного агента, у которого "зависла" часть февральских выплат компании по евробондам, вернуть эти средства для организации платежей альтернативными способами, но пока ни получить деньги назад, ни довести их до инвесторов не удалось, следует из сообщения компании-эмитента DME Airport DAC.

У "Домодедово" на февраль приходилось погашение выпуска долларовых еврооблигаций-2023 и выплата купона по долларовым еврооблигациям-2028. Платежи инвесторам, владеющим евробондами через российских номинальных держателей, были произведены в рублях через Национальный расчетный депозитарий. Держатели, владеющие евробондами через иностранную инфраструктуру и выбравшие вариант прямого платежа, также получили свои выплаты по евробондам в рублях. Оставшаяся часть выплат была переведена в адрес платежного агента, The Bank of New York Mellon, London Branch, для дальнейшего распределения инвесторам в соответствии с первоначальными условиями выпусков.

Однако, средства, полученные платежным агентом, не были направлены клиринговым системам, как это предусмотрено документацией, и по-прежнему находятся у него, говорится в сообщении DME Airport DAC.

Компания отмечает, что в последние два месяца активно взаимодействовала с платежным агентом (в последний раз - 19 мая), пытаясь ускорить процесс доведения выплат до держателей. В том числе "Домодедово" предложило агенту вернуть назад переведенные средства, чтобы расплатиться с держателями другими способами. Однако платежный агент сообщил, что деньги не могут быть возвращены до тех пор, пока клиринговые системы не подтвердят свою позицию в отношении этих платежей.

С учетом сложившихся условий компания рекомендует инвесторам напрямую связываться с платежным агентом и клиринговыми системами по вопросам перечисления выплат, говорится в сообщении.

Платежный агент уже отказывался проводить выплаты по евробондам "Домодедово", однако в предыдущий раз он вернул средства.

Компания в августе прошлого года в срок не перечислила два купонных платежа. В конце октября она получила согласие инвесторов на изменения условий обслуживания евробондов. В частности, были одобрены возможность осуществления прямых платежей в альтернативной валюте отдельным категориям инвесторов и возможность платежей через номинальные счета, открытые на имя держателей. Также "Домодедово" согласовало перенос выплаты августовских купонов на ноябрь.

Купоны инвесторам с правами в РФ были выплачены в рублях через НРД. Оставшаяся часть была переведена платежному агенту, однако 15 декабря он без объяснения причин вернул платеж компании, тем самым отказавшись от распределения средств среди держателей, сообщало "Домодедово". После этого компания предложила всем желающим инвесторам направить ей заявление на получение купонных выплат напрямую.