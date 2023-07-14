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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Индекс потребдоверия в США в июле вырос до максимума с сентября 2021 года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в июле вырос до 72,6 пункта по сравнению с 64,4 пункта месяцем ранее, по предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Это максимальный уровень с сентября 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 65,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Оптимизм вырос во многом благодаря дальнейшему замедлению инфляции и стабильности рынка труда.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации поднялся в этом месяце до 77,5 пункта с 69 пунктов в июне, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 69,4 пункта с 61,5 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в июле повысились до 3,4% с 3,3% месяцем ранее.

Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) практически не изменилась и составила 3,1%.

Окончательное значение июльского индекса потребительского доверия будет опубликовано 28 июля.

Мичиганский университет США
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