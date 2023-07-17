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Инвесторы фонда BlackRock смогут влиять на деятельность портфельных компаний

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock предоставит розничным инвесторам своего крупнейшего ETF возможность принимать участие в голосовании на собраниях акционеров портфельных компаний в 2024 году, пишет Financial Times.

Инвесторы управляющего активами более чем на $342 млрд iShares Core S&P 500 ETF, или IVV, смогут выбрать одну из семи политик голосования - придерживаться рекомендаций менеджмента эмитента, руководствоваться католическими ценностями или принципами ESG (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления) и др. Кроме того, инвесторы смогут оставить право распоряжаться голосами за BlackRock, но не смогут сами выбирать конкретные варианты голосования.

В прошлом году аналогичную инициативу для розничных инвесторов трех своих фондов запустила Charles Schwab Corp.. Весной этого года, также для трех фондов, пилотный проект проводила Vanguard. В апреле более масштабную программу запустила State Street Corp..

FT называет инициативу BlackRock крупнейшей среди программ голосования по доверенности для розничных инвесторов.

BlackRock управляет активами на $9,4 трлн.

BlackRock ETF США
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