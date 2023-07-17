В мире к 2031 году будет на 150 млн пожилых работников больше, чем сейчас

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Число трудоустроенных пожилых людей во всем мире увеличится почти на 150 млн к 2031 году, а в странах G7 на их долю придётся более 25% рабочей силы, говорится в исследовании консалтинговой компании Bain & Co.

Доля работников старше 55 лет в странах G7 за период с 2021 по 2031 годы в целом будет расти: во Франции - с 18% до 23%, в Великобритании - с 20% до 23%, в США - с 23% до 25%, в Италии - с 23% до 32%, в Германии - с 25% до 27%, в Японии - с 31% до 38%. К указанному году соответствующий показатель останется неизменным только в Канаде (22%).

При этом с 2001 по 2021 год доля работников в возрасте от 15 до 24 лет сократилась: в США снижение составило 2,8 процентного пункта, (до 12,8%), в Японии - 2,3 п. п. (до 8,4%), в среднем в Европе - 3,6 п. п. (до 8,7%), отмечается в отчете.

Несмотря на значительное число миллениалов (родившихся в 1981-1996 годах), тенденция к увеличению доли пожилых людей в общей численности населения и среди занятой его части сохранится в большинстве развитых стран в ближайшие 10-20 лет, считает сопредседатель аналитического центра Bain Futures Джеймс Рот.