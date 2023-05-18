ЦБ счел социальное неравенство в России не значимым для ДКП

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Социальное неравенство теоретически может влиять на проводимую регуляторами денежно-кредитную политику, но его текущий уровень в России не делает расслоение значимым фактором для ДКП. К таким выводам пришел Банк России, они опубликованы в обзоре ДКП.

ДКП, направленная на поддержание низкой и стабильной инфляции, косвенно способствует сокращению неравенства, отмечает ЦБ.

"Домохозяйства с низкими доходами большую часть средств имеют в виде наличных денег или на текущих счетах, которые никак не захеджированы от инфляции. При высокой и волатильной инфляции покупательная способность номинальных доходов существенно сокращается. Низкая инфляция делает расходы низкодоходных групп более предсказуемыми, позволяет планировать бюджет, создает условия для формирования сбережений и ограничивает рост неравенства", - отмечено в докладе.

Вдобавок ДКП, реализуемая в рамках режима инфляционного таргетирования, не дает неравенству усугубляться, полагает ЦБ. "Это особенно заметно во время спада - низкодоходные группы населения обычно страдают первыми, поскольку, часто имея самые низкие квалификации, в первую очередь попадают под сокращение. ДКП, направленная на возвращение экономики к потенциалу, позволяет быстрее повысить доходы этих групп населения", - сказано в докладе.

Очень большое неравенство может влиять на эффективность трансмиссии решений по ДКП: более состоятельные категории населения лишь незначительно меняют потребление в ответ на изменение ставок, поэтому, если неравенство большое, центральному банку приходится более резко менять ставки при необходимости стимулирования или охлаждения экономики, пишет ЦБ.

"Это может приводить к волатильности выпуска и затруднять достижение цели по инфляции. В России текущий уровень неравенства не влияет на работу процентного канала трансмиссионного механизма ДКП", - полагает регулятор.

Еще один социальный фактор, попавший в фокус внимания ЦБ - возраст населения. Демографические процессы в России сочетают в себе как снижение численности населения, так и его старение, отмечается в обзоре. Это означает снижение численности рабочей силы и ее производительности, что, в свою очередь, может привести к снижению потенциального выпуска. "Демографические изменения проявляются как на стороне спроса, так и на стороне предложения, поэтому однозначный вывод относительно их влияния на инфляцию сделать пока затруднительно. В условиях, когда люди старших возрастов меньше тратят, а предложение не подстраивается, может наблюдаться дефляционное давление. Если же наоборот, в период активной жизни люди больше сберегают, в то время как после ее завершения склонны тратить, то при увеличении доли старших возрастов может наблюдаться проинфляционное давление", - пишут авторы обзора.

В то же время и сокращение рабочей силы, и рост госрасходов на социальное и пенсионное обеспечение, вызванные старением населения, связывают с увеличением проинфляционного давления.

Демографические изменения формируют понижательное давление на нейтральную ставку, сказано в докладе. Основная причина в том, что рост ожидаемой продолжительности жизни побуждает больше сберегать, и общий уровень сбережений в экономике растет. "При этом снижение численности населения ведет к сокращению отдачи на капитал и снижению спроса на инвестиции, что в совокупности приводит к снижению нейтральной ставки", - отмечено в обзоре.

"Влияние трансмиссионного механизма ДКП на совокупный спрос может несколько снизиться. Люди старшего возраста меньше пользуются кредитами, менее заинтересованы в покупке жилья, товаров длительного пользования и рисковых активах. Тем не менее исследования показывают, что режим таргетирования инфляции в целом является оптимальным для экономики с высокой долей старших возрастов", - заключает ЦБ.