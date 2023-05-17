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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Кредитные рейтинги стран могут пострадать из-за старения населения

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Старение населения негативно отражается на финансовом положении государств по всему миру, а повышение процентных ставок усугубляет эффект от роста пенсий и расходов на здравоохранение, пишет Financial Times со ссылкой на рейтинговые агентства.

Moody's, S&P и Fitch предупредили, что ухудшение демографических показателей представляет угрозу для кредитных рейтингов стран, которые при отсутствии масштабных реформ наверняка будут снижены. В свою очередь, это создаст "порочный круг", где нагрузка на бюджеты и стоимость заимствований будут расти друг за другом, отмечает газета.

"Раньше демография рассматривалась в контексте средне- и долгосрочной перспективы, - приводит издание слова Дитмара Хорнунга из Moody's Investors Services. - Теперь же пришло будущее, и оно уже бьет по кредитным профилям государств".

По словам Марко Мршника из S&P Global Ratings, увеличение стоимости заимствований на 1 процентный пункт (п.п.) повысит отношение долга к ВВП в Японии, Италии, Великобритании и США примерно на 40-60 п.п. к 2060 году. "Это очень существенное повышение, которое предполагает реформы, направленные на решение проблемы старения, или наверняка потребуются другие фискальные реформы, чтобы уровень госдолга был приемлемым", - заявил Мршник.

"Демографические показатели меняются медленно, и проблема становится все более острой", - пояснил Эдвард Паркер из Fitch, которое в прошлом месяце снизило кредитный рейтинг Франции.

Moody's S&P Fitch
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