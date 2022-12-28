Власти Южной Кореи представили меры по повышению рождаемости

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи представило меры по борьбе с низкой рождаемостью, быстрым старением населения и связанными с этим проблемами на рынке труда, которые в будущем могут сказаться на потенциале роста экономики, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Министерство экономики страны.

В частности, чиновники намерены создать стабильные условия для рождения детей, вводя льготы для женщин детородного возраста и исключая возможности для их дискриминации. Им помогут сократить перерывы в карьере, которые женщины делают для воспитания детей, помогут оптимизировать баланс между работой и семейной жизнью. Молодежи обеспечат больше возможностей найти жилье и найти работу.

Чтобы решить проблему нехватки рабочих рук, правительство планирует отменить ограничения на найм иностранной рабочей силы и изменит для этого миграционную политику. Также чиновники стимулируют работодателей нанимать возрастных сотрудников, а людям от 65 лет и старше пообещали льготы в случае найма на работу. Кроме того, будет перестроена система социальной защиты с тем, чтобы снизить уровень бедности среди пожилого населения, который является одним из самых высоких в мире.

Также в планах правительства - улучшить медицинское обслуживание младенцев, детей и стариков.

В марте 2019 года южнокорейское правительство создало рабочую группу по решению демографического кризиса, в частности, проблем падения рождаемости, быстрого старения и сокращения рабочей силы.

Многие молодые люди в стране откладывают рождение детей или отказываются от этого из-за экономического спада и высоких цен на жилье. Суммарный коэффициент рождаемости - среднее число детей, которых родила бы женщина на протяжении ее репродуктивного периода - составил 0,81 в 2021 году. Для сравнения, в 2020 году этот коэффициент составлял 0,84 и уже тогда был самым низким среди всех стран мира.

Население Южной Кореи стало сокращаться с 2021 года. После пика в 51,84 млн человек в 2020 году, оно снизилось до 51,74 млн в 2021 году, и как ожидается, сократится до 37,66 млн в 2070 году.

За период с 2006 по 2021 год Сеул выделил около $221 млрд для решения проблемы низкой рождаемости, однако это не принесло результатов.