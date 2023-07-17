На АЗС Москвы ускорился рост цен на бензин

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Рост розничных цен на бензин в столице относительно предыдущей недели значительно ускорился, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам прошлой недели средневзвешенная стоимость Аи-92 на заправках города выросла на 21 копейку, до 49,38 рубля за литр, Аи-95 - на 22 копейки, до 54,71 рубля за литр.

Цены выросли на всех сетях АЗС, находящихся в зоне мониторинга МТА. Наибольшее увеличение зафиксировано на заправках "Нефтьмагистрали", где и Аи-92, и Аи-95 подорожали на 50 копеек, до 50,27 рубля/л и 56,19 рубля/л соответственно. "Транс АЗС" повысила стоимость 92-го бензина на 39 копеек, до 48,99 рубля/л, 95-го - на 43 копейки, до 54,07 рубля/л. На заправках "Татнефти" Аи-92 подорожал на 21 копейку, до 49,08 рубля/л, Аи-95 - на 22 копейки, до 54,16 рубля/л.

На ряде сетей АЗС стоимость бензина выросла на 20 копеек. В частности, на заправках "ЛУКОЙЛа" Аи-92 и Аи-95 подорожали до 49,71 рубля/л и 55,68 рубля/л соответственно; "Газпром нефти" - до 49,17 рубля/л и 54,25 рубля/л; "ЕКА" - до 49,19 рубля/л и 54,4 рубля/л, "Роснефти" - до 49,28 рубля/л и 54,28 рубля/л.

На заправках под брендом Teboil 92-й бензин подорожал на 2 копейки, до 49,22 рубля/л, 95-й - на 20 копеек, до 54,47 рубля/л.

Средневзвешенная стоимость дизельного топлива в столице по итогам прошлой недели сохранилась на уровне 58,91 рубля/л, однако на заправках "Транс АЗС" она выросла на 19 копеек, до 58,1 рубля/л, "Татнефти" - на 5 копеек, до 58,39 рубля/л.