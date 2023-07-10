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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

Бензин на АЗС Москвы за неделю подорожал на копейки после двух месяцев умеренного роста

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Рост розничных цен на бензин в Москве замедлился до копеечных темпов, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

По итогам прошлой недели средневзвешенная стоимость Аи-92 на столичных заправках выросла на 2 коп., до 49,17 руб./л, Аи-95 - на 3 коп., до 54,49 руб./л.

Цены выросли только на двух сетях АЗС, находящихся в зоне мониторинга МТА. В частности, на АЗС под брендом Teboil 92-й бензин подорожал на 20 коп., до 49,20 руб./л, а 95-й - на 19 коп., до 54,27 руб./л. В свою очередь, "Татнефть" подняла цену на Аи-92 на своих АЗС на 15 коп., до 48,87 руб./л, а на Аи-95 - на 16 коп., до 53,94 руб./л.

Средневзвешенная стоимость дизельного топлива в столице по итогам прошлой недели сохранилась на уровне 58,91 руб./л.

Цены на бензин на фоне их подъема в биржевом сегменте умеренно росли на столичных АЗС с начала майских праздников. За чуть более чем за два месяца средневзвешенная стоимость литра Аи-92 в Москве выросла на 1,2 руб., Аи-95 - на 1,3 руб.

Московская топливная ассоциация
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